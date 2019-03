Beweging.net houdt guerrilla-actie tijdens ‘Week van de vrijwilliger’ Timmy Van Assche

01 maart 2019

Gistel Naar aanleiding van de 'Week van de vrijwilliger' nam de Gistelse afdeling van Beweging.net deel aan de guerrilla-actie onder het motto #vrijwilligersvindjeoveral.

“Met deze actie wordt onaangekondigd een bezoek gebracht aan plaatsen waar vrijwilligers actief zijn”, vertelt Luc Ghyselbrecht van Beweging.net. “Ter plaatse verdelen de actievoerders kartonnen figuurtjes van mensen in vrijwilligersoutfit met op de achterkant een enthousiasmerend tekstje over zijn of haar engagement.” Beweging.net bezocht in Gistel de bibliotheek, dienstencentrum de Zonnewijzer, woon-en zorgcentrum Sint-Godelieve en wereldwinkel Oxfam. Ook de vrijwilligers van Femma kregen bezoek (foto).