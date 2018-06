Bestuurder ramt geparkeerde auto's en neemt de benen 05 juni 2018

Langs de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel is een bestuurder zondagavond rond 20.15 uur met zijn auto tegen twee geparkeerde wagens gereden. De 28-jarige R.D. uit Gistel reed in de richting van Gistel, verloor de controle over het stuur en ramde de wagens aan de overkant van de weg. De twintiger zette het op een lopen, maar een politiepatrouille kon hem in de Nederen Heirweg onderscheppen. Hij legde een positieve ademtest af en zag zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Zijn wagen en een aangereden voertuig werden getakeld. De zaak krijgt wellicht nog een staartje voor de politierechter. (BBO)