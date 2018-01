Bestuurder ramt auto en rijdt daarna bedrijf binnen 22 januari 2018

In de Provincieweg in Moere heeft een bestuurder vrijdagnacht iets voor 4 uur een zware ravage aangericht. De 27-jarige man uit Koekelare kwam uit de richting van Gistel en reed met zijn Citroën Berlingo frontaal in op een boompje en een geparkeerde Fiat Doblo. De Fiat werd weggeslingerd en kwam een tiental meter verder, ernstig beschadigd, tot stilstand. Het ontwortelde boompje belandde een twintigtal meter verder. De aanrijder week na het ongeval uit naar de overkant van de baan en crashte in een raam van een bedrijf met kermisattracties. De bestuurder bleek lichtgewond en in shock. Hij werd uit zijn wagen geholpen door een buurtbewoner die gewekt werd door de klap. De man verklaarde dat hij in slaap was gevallen achter het stuur. Hij werd naar het ziekenhuis in Torhout gebracht en legde er een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken, bevestigt de politie. "Ik werd wakker door een enorm luide knal. Beneden zag ik een auto door het raam steken. De schade is niet min. Het raam en de parketvloer moeten volledig vernieuwd worden. Ook enkele benodigdheden voor de kermis zijn beschadigd", vertelt bewoonster en zaakvoerster Sara Dagraed. "De brandweer van Gistel heeft het glas voorlopig vervangen door houten panelen. Gelukkig komt mijn werk niet in het gedrang." Zowel de Citroën Berlingo als de Fiat Doblo zijn total loss en werden getakeld. De brandweer ruimde de brokstukken en de gelekte mazout nog op.





(BBO)