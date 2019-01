Bestuurder raakt twee gevels na slippartij BBO

22 januari 2019

19u34 0 Gistel In de Kanaalstraat in Snaaskerke, langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, is dinsdagmiddag een bestuurder tegen twee gevels gereden door het gladde wegdek.

Volgens de politie Kouter begon de 24-jarige bestuurder uit Geel te slippen en raakte hij zo van de weg af. De sneeuw was toen al grotendeels gesmolten maar was op sommige plekken in de schaduw aangevroren. De auto raakte twee gevels en kwam wat verderop tot stilstand. De bestuurder bleek ongedeerd, maar zijn voertuig kon wel niet meer verder rijdend en werd getakeld. De gevels waren niet in die mate beschadigd dat stutten nodig was, maar hebben wel een oplapbeurt nodig.