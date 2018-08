Beschonken spookrijder rijdt 11 km in tegenrichting: als bij wonder slechts twee lichtgewonden 17 augustus 2018

02u30 0 Gistel Een spookrijder heeft gisteren rond 7 uur 's een zware botsing veroorzaakt op de E40 in Gistel richting Brussel. De 25-jarige Fransman blies nadien 1,8 promille, wat gelijkstaat met bijna 10 glazen voor een volwassen man. Hij en zijn tegenligger raakten slechts lichtgewond.

Volgens de federale politie was de Fransman in Jabbeke op de snelweg opgereden via de afrit. Hij reed liefst elf kilometer lang in de tegengestelde richting. Het kwam enkele keren net niet tot een botsing met tegenliggers. Kort voor het op- en afrittencomplex in Gistel gebeurde het dan toch. De twintiger reed met zijn Opel tegen een Audi bestuurd door een 49-jarige man uit Eernegem. "De auto's ramden elkaar net niet frontaal, maar zijdelings", zegt Sarah Frederickx van de federale politie. "De blikschade was groot. Beide bestuurders kwamen er wel van af met lichte verwondingen. In het ziekenhuis blies de spookrijder positief bij een ademtest", aldus Frederickx.





Voor de politie was het naar eigen zeggen onmogelijk om het ongeval te voorkomen. "Om 7.02 uur kwam de melding van een spookrijder binnen en om 7.05 uur gebeurde het ongeval. Voor onze diensten dus onmogelijk om de bestuurder uit het verkeer te halen", besluit de woordvoerster. Het ongeval veroorzaakte heel wat hinder in de drukke ochtendspits. (BBO)