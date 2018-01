Beschonken man doet dutje in auto 02u31 0

In de Snaaskerkestraat in Gistel heeft de politie gisterenochtend een slapende man aangetroffen in een auto. De agenten werden opgebeld door iemand die gezien had dat de 51-jarige C.P. uit Ichtegem kort voordien bijna een ongeval had veroorzaakt. De man moest een ademtest afleggen en die bleek positief. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. (JHM)