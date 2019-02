Beschonken bestuurder rijdt twee geparkeerde wagens aan en wandelt weg: “Ik werd aangevallen door omstaanders” Siebe De Voogt

26 februari 2019

13u58 0 Gistel Een 28-jarige bestuurder uit Gistel reed vorige zomer twee geparkeerde wagens aan met 1,5 promille alcohol in z’n bloed. De man wandelde nadien gewoon weg. “Ik werd aangevallen door omstaanders”, verklaarde hij dinsdagmorgen in de Brugse politierechtbank.

De feiten speelden zich op 3 juni vorig jaar af langs de Nieuwpoortsesteenweg in Gistel. R.D. verloor er omstreeks 20.15 uur de controle over zijn stuur. Hij raakte van de weg af en reed twee geparkeerde wagens aan. Omstaanders verklaarden aan de politie hoe ze D. uit z’n wagen zagen stappen en doodleuk wegwandelen. De man werd even verderop staande gehouden door de politie en bleek 1,56 promille in z’n bloed te hebben. In de Brugse politierechtbank was dinsdagmorgen echter een ander verhaal te horen. “Ik werd agressief benaderd door omstaanders en ben gewoon 150 meter verder gaan staan”, vertelde R.D. “Ik ben een apotheek binnengewandeld en heb daar de politie gebeld.” De politierechter achtte het niet bewezen dat D. de politie wilde ontvluchten en sprak hem voor die tenlastelegging vrij. De Gistelnaar werd op 20 januari 2017 nog maar veroordeeld voor het rijden onder invloed. In beroep werd zijn 2 maanden rijverbod toen tot de helft herleid. “Het is nog eens bewezen dat we met mildheid niets bereiken”, sneerde de rechter. Hij veroordeelde D. tot drie maanden rijverbod, 3.200 euro boete en verplichtte hem om voor één jaar een alcoholslot te installeren in z’n wagen.