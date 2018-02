Bejaarde motorrijder gevallen 13 februari 2018

Op het kruispunt van de Bulskampstraat met de Cromfortstraat in Veurne is een 76-jarige motorrijder zondagmiddag zwaar ten val gekomen. De motard uit Gistel misrekende zich wellicht en schoof opeens onderuit op de weg. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Een ambulance snelde de motard te hulp. Hij werd met verwondingen aan de pols opgenomen in het ziekenhuis. Zijn motor is licht beschadigd. (JHM)