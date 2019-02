Basisschool De Klimop zet in op taal: leerlingen schrijven onder meer toneelstuk en klaskrant Timmy Van Assche

23 februari 2019

08u29 0 Gistel Basisschool De Klimop blijft inzetten op de taalvaardigheid van haar leerlingen. Zo schreven ze onder meer een leuke klaskrant.

Het project ‘Taaltroef’ wordt steeds verder uitgediept in De Klimop. “De leerlingen leren niet alleen taalvaardigheid, maar gebruiken dit ook om sterke en betekenisvolle taken te presenteren”, zegt directeur Kelly Dildick. “Zo maakten de leerlingen al een echt voorleesverhaal, schreven ze een scenario voor een toneelstuk en stelden ze een nieuws- en weerbericht voor aan hun medeleerlingen.” Deze maand gingen de leerlingen van het derde leerjaar aan de slag als echte journalisten. “Zij kozen zelf activiteiten uit en schreven er een gepast artikel over met bijhorende foto. Dit alles werd gebundeld tot een echte klaskrant. Kortom: een sterk uitdagende activiteit met een zeer mooi resultaat”, besluit de directeur. De opvolging bij deze krant lijkt alvast verzekerd.