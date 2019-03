Basisschool De Klimop zet in op actief burgerschap

Timmy Van Assche

18 maart 2019

10u32 0 Gistel Door in te zetten op actief burgerschap wil basisschool De Klimop haar leerlingen waarden zoals respect, gelijkheid en betrokkenheid aanscherpen.

“We leren de kinderen omgaan met mensen die anders zijn en leren hen ook hoe we elkaar kunnen helpen. We laten hen zien hoe we allen samen kunnen samenleven”, vertelt directeur Kelly Dildick. Daarom werd het project Taboe uitgerold, waarbij vrijwilliger Liesbeth kwam getuigen bij de kinderen van het derde leerjaar over haar leven met een beperking. Ook het leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar namen aan het project deel en luisterden. “De leerlingen vonden het ongelooflijk interessant om te horen wat allemaal moeilijk verloopt, maar ook wat tegen de verwachtingen in goed lukt”, besluit Dildick.