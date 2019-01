Basisschool De Klimop presenteert nieuw logo Timmy Van Assche

14 januari 2019

12u40 0 Gistel Basisschool De Klimop, onderdeel van de scholengroep Stroom, heeft een nieuw logo voorgesteld. “Het ontwerp staat voor de veranderingen die we de laatste jaren hebben doorgemaakt, zowel op infrastructureel als pedagogisch vlak”, zegt Kelly Dildick van De Klimop.

De afgelopen jaren werd onder meer het hoofdgebouw opnieuw geschilderd en kregen de kleuterklassen een opfrisbeurt. Ook de klassen van de lagere school kregen een lik verf. “Zo creëerden we een kleurrijke en aangename omgeving voor onze leerlingen", vertelt directeur Dildick. “Ons schooldomein wordt meer dan ooit bewust gebruikt en verrijkt met onder andere een insectenhotel, bessenstruiken en een hindernissenparcours, zowel voor de kleuters als de leerlingen van het lager onderwijs.”

Ook pedagogische veranderingen

Pedagogisch werd sterk ingezet op taal- en leesonderwijs. “Jaarlijks wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijk en eigentijds boekenaanbod voor onze kinderen. Het taalonderwijs wordt verstrekt doos de verteltheaters, de vertelschorten, de trotsproducten in het lager onderwijs en ons CLIL-onderwijs. In de derde graad volgen de leerlingen wiskunde in het Frans, techniek en talentonderwijs bij klasleerkrachten die zich specialiseren in deze domeinen”, aldus nog de directeur.

Nieuw logo

Alles tezamen ging de school dus op zoek naar een nieuw logo. “Iedereen moest de school in ons logo herkennen: de plaats waar onze leerlingen dagelijks les volgen, experimenteren in en rond de school en veel spelen en plezier maken", besluit Kelly Dildick, die tevreden is over het eindresultaat.