Auto ramt gevel en deur 3D-Lunch: zaak tot maandagmiddag gesloten BBO & TVA

09 maart 2019

12u57 4 Gistel Aan de Markt in Gistel is vrijdagnacht rond 2.45 uur een bestuurder met zijn auto tegen de gevel van broodjeszaak en koffiebar 3D-Lunch gereden. De zaak kon zaterdagmorgen niet openen door de schade en dat blijft waarschijnlijk zo tot maandagmiddag.

De bestuurder kwam uit de richting van de Stationsstraat en verloor de controle over het stuur. Buurtbewoners werden wakker door de hevige klap. Ondertussen had de bestuurder zelf de politie gebeld. Zijn wagen was rijp voor de schroothoop. De politie was snel ter plaatse en zorgde ook voor de nodige signalisatie. De auto werd getakeld na de vaststellingen.

“Ik was niet in Gistel vrijdagnacht, mijn ouders en broer, die mee de zaak uitbaten, zijn ter plaatse gegaan. De schade is niet min”, getuigt zaakvoerster Dinska Duinslaeger. De brandweer maakte de deur voorlopig dicht met planken. “Het bleek onmogelijk om onze zaak zaterdagmorgen te openen. De verzekeraar is verwittigd en heeft een dossier opgestart. We stellen alles in het werk om 3D-Lunch tegen maandagmiddag te heropenen met een enkele noodoplossingen en een voorlopige deur”, besluit Duinslaeger.