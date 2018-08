Auto in sloot door nat wegdek 11 augustus 2018

Langs de Keiweg in Gistel belandde donderdagavond een auto in de gracht. S.G. (25) uit Gistel reed richting Oudenburg langs het kanaal en in een bocht verloor hij de controle over het stuur door de gladheid na de zware regenval.





De auto kwam in de sloot bij de Nieuwpoortse Vaartstraat terecht. De bestuurder bleef ongedeerd, maar zijn auto was wel beschadigd. Een takeldienst kwam ter plaatse.





(BBO)