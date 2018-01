Auto in gracht na schuiver op oprit 02u39 0

Aan de oprit van de E40 in Gistel, richting Brussel, is gisteren iets voor 18 uur een auto in de gracht beland. De bestuurder werd verrast door een plotse hevige regenbui en een glad wegdek en de auto begon te slippen in de bocht. Alle inzittenden konden op eigen houtje uit de auto kruipen. De ambulanciers verzorgden hen wel. De wagen is stevig gehavend. (BBO)