Auto in gracht na aanrijding op E40 04 juli 2018

Op de E40 in Gistel, in de richting van Frankrijk kort voor de afrit, is gisteren rond 17.30 uur een ongeval gebeurd. Twee personenwagens tikten elkaar aan, waardoor een van de voertuigen, met Britse nummerplaat, in de gracht belandde. De brandweer werd opgeroepen om twee geknelde inzittenden te bevrijden. Bij aankomst zaten beide personen nog in de wagen, maar bleken ongedeerd. De deuren konden echter niet open, waarop de brandweer hen uit het wrak hielp. Ook een ambulance en de mug-helikopter kwamen ter plaatse. Die laatste landde op de autosnelweg, maar vertrok net zoals de ambulance toen bleek dat er geen gewonden vielen. Er werden twee rijstroken afgesloten. Tijdens de takeling was de autosnelweg zelfs even volledig dicht. (BBO)