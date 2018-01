Auto crasht tegen truck en belandt in berm 02u34 0 Foto BBO De zwaarbeschadigde auto na de crash.

Op de E40 richting Calais, kort voor afrit Gistel, is gisteren iets na 18 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een bestuurder van een auto reed over de rechterrijstrook en had het voertuig voor zich, een vrachtwagen geladen met een werfkraantje, niet gezien. Er volgde een zware aanrijding. De auto belandde zwaar beschadigd in de berm . De bestuurder van de vrachtwagen kon zijn truck een tweehonderdtal meter verder aan de kant zetten. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, zorgden voor signalisatie en dienden de eerste zorgen toe aan de automobilist. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht. De autosnelweg was even afgesloten en dat veroorzaakte meteen een lange file. Daarna kon het verkeer over één rijstrook. Iets na 19 uur was de hinder voorbij. (BBO)