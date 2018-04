Atlas Atheneum vernieuwt zelf eigen inkom 18 april 2018

02u43 0 Gistel Het Atlas Atheneum in de Callaertswalledreef heeft een volledig nieuwe inkom. Er is plaats voor twee medewerkers.

Verder is er een groot schuifraam, nieuwe vloer, zicht op de speelplaats en betere toegangscontrole. "We droomden al jaren van een vernieuwde inkom. Het bood slechts plaats aan één persoon, terwijl het op piekmomenten nodig is om werk te kunnen spreiden over meerdere personen", vertelt directeur Ine Lievens. "Al in het schooljaar 2014-2015 maakten leerlingen van het specialisatiejaar hout enkele kasten. Vorig schooljaar vatten de algemene werken aan, waaronder de afbraak van het onthaalbureau en nieuwe ontwerp." De leerlingen interieurbouw, hout en elektriciteit voerden de bouw uit. (TVA)