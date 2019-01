Ann Bentein (Open Vld) enige vrouw in schepencollege: “Ik wou dat mama me nu als schepen kon zien” Timmy Van Assche

17 januari 2019

21u38 0 Gistel De liberale Ann Bentein (48) houdt de vrouwelijke eer in het schepencollege hoog. “Met de nieuwe meerderheid liggen enkele mooie plannen op tafel.”

Het college bestaat met burgemeester Gauthier Defreyne en schepenen Dries Depoorter (allen Open Vld), Wim Aernoudt (N-VA) en Michel Vincke (sp.a) bijna volledig uit mannen. Ann Bentein houdt de vrouwelijke eer hoog. Voordat ze schepen werd, zetelde ze twaalf jaar lang in de OCMW-raad. “Ik was al fier dat ik toen in de voetsporen van mijn mama Hilda Raes mocht treden. Zij zetelde veertien jaar lang in het OCMW en liet zich politiek vaak gelden. Zestien jaar terug verongelukte mama. (emotioneel) Ik wou dat ze me nu kon zien, als schepen. Dat ik vanuit alle hoeken felicitaties krijg, doet enorm veel deugd. Ook papa Marcel was politiek actief. In 1976 kwam hij op voor de toenmalige PVV. Thuis werd dus vaak over politiek gesproken, van sociale thema’s tot verhalen van achter de schermen. Politiek werd me met de paplepel ingegoten. Mijn mama kende Roland Defreyne goed (ex-burgemeester en op 14 oktober Open Vld-lijsttrekker, red.) en hij vroeg me destijds om op de Open Vld-lijst te staan. Ik twijfelde niet.”

Mooie, maar dubbele bevoegdheden

In de jongste gemeenteraad haalde ex-burgemeester Bart Halewyck (CD&V) uit naar Open Vld, als zouden de liberalen een “vrouwonvriendelijke partij” zijn. “Ach, ik had zo’n uithaal wel verwacht, maar ze houdt weinig steek. Op de kieslijst van Open Vld stonden evenveel mannen als vrouwen. Het is de kiezer die finaal beslist en we hadden gewoonweg bekendere mannennamen op de lijst. Van op de tweede plaats raakte ik rechtstreeks als schepen verkozen. Niemand moest dus afstand doen van een mandaat om mij schepen te maken. Dat sterkt me. Omdat Gistel door de bevolkingstoename één extra raadslid kreeg, maar ook een schepen minder, krijg ik de bevoegdheden van ex-CD&V-schepenen Lieve Dehaemers en Erwin De Clercq.” Bentein is bevoegd voor onder andere cultuur, toerisme en jeugd. “Ook de minder bekende, maar belangrijke portefeuille Europa is mijn bevoegdheid. Hierbij gaat het vooral om het binnenhalen van subsidies. Er staan de komende jaren veel projecten op stapel, zoals het afronden van de omgevingswerken van het jeugddorp. We denken eraan om een skatepark en balsportveld aan te leggen - naar een skatepark is trouwens al zo'n twintig jaar vraag. Op vlak van toerisme willen we ook het fietsknopennetwerk uitbreiden, de aanleg van een fietsautostrade onderzoeken en werken aan een nieuw digitaal loket voor toerisme. De toeristische focus ligt nu vooral op Godelieve. (knipoogt) Maar Gistel is echter meer dan Godelieve alleen, hé. En dan is er nog het heikele dossier van de Meerlaanmolen. Afbreken, restaureren of verhuizen en opknappen? We houden alle pistes open, maar het moet betaalbaar blijven. De molen is op vandaag in slechte staat en de omliggende gronden zijn in privébezit. Een moeilijke kwestie, dus.”