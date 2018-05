Amerikaanse uitgeverij lanceert cartoonboek Prudence 01 juni 2018

02u41 0 Gistel 'Bad at Adulting, Good at Feminism', zo heet het comicbook van de Gistelse tekenares Prudence Geerts (26) uit Gistel. Het boekje kan je zelfs in de Verenigde Staten in de boekhandel vinden.

De reeks cartoons over een meisje en alledaagse, ongemakkelijke situaties ligt sinds kort in de winkelrekken. "Het voelt alsof ik een kindje heb gekregen", vertelt een opgetogen Prudence, die inmiddels een half miljoen volgers heeft op haar Instagrampagina. Haar succes begon in 2016, toen ze haar tekeningen op het internet zette. De comics onder de noemer Planet Prudence werden meteen opgepikt door websites als 9GAG en BoredPanda, waardoor haar bekendheid exponentieel groeide. "Ik bleef comics maken en mijn volgers namen toe. Plots contacteerde de Amerikaanse uitgeverij Mango mij. Ze waren erg geïnteresseerd en wilden mijn comics bundelen in een boek. Fantastisch nieuws", aldus de tekenares.





Amazon

Een half jaar later, namelijk gisteren, kreeg ze haar boek in de bus. "Ik ben enorm tevreden over het resultaat. Het is een echt salontafelboek, een verzameling van mijn favoriete comics en een reeks nieuwe, die nergens anders dan in het boek verschijnen. Daarnaast beantwoord ik heel wat vragen van fans in het boek", aldus Prudence. Het werk is inmiddels te koop via Amazon, Bol.com en de website van Standaard Boekhandel. In de Verenigde Staten, waar haar comics overigens een groter succes genieten dan in België, ligt het werk gewoon in de rekken van boekenketen Barnes & Noble. (BBO)