Alleenstaanden en senioren straks weer in de watten gelegd tijdens kerstfeest in Zomerloos Timmy Van Assche

10 december 2018

14u21 0 Gistel Naar jaarlijkse traditie vindt op maandag 24 december het kerstfeest voor alleenstaanden en ouderen plaats in zaal Zomerloos. Alle Gistelse alleenstaanden vanaf 60 jaar en koppels waarvan minstens één persoon 65 jaar is, worden vanaf 11.30 uur uitgenodigd op dit gezellige feest.

Na een aperitief volgt een lekkere maaltijd verzorgd door traiteur Matthias. Op het menu staan pompoensoep, varkenshaasje met aangepaste warme groenten, feestelijke saus en kroketjes. Na de maaltijd kunnen de gasten genieten van het muzikaal duo Danny & Marleen. Ook de kerstman komt langs. Er is een gratis tombola en alle gasten krijgen tot slot nog een mooi geschenkje mee. Deelname aan het feest kost 10 euro. Inschrijven kan nog tot 20 december aan het onthaal in de Zonnewijzer, in het Sociaal Huis of bij de verschillende verenigingen van de Senioren Adviesraad. Mensen die in aanmerking komen voor een voedselpakket, kunnen in het Sociaal Huis een gratis kaart ontvangen.