75-jarige fietsster aangereden door Jaguar 30 juni 2018

In de Zeelaan in De Panne is donderdag rond 20.30 uur een ongeval met een fietsster gebeurd. Een 75-jarige vrouw uit Gistel werd aangereden door een Jaguar bestuurd door een Russische toerist. Het slachtoffer werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. (BBO)