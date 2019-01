5 bestuurders betrapt tijdens ‘Weekend zonder alcohol’ BBO

14 januari 2019

16u46 0 Gistel Wie afgelopen weekend de wagen de baan op ging, is wellicht de vele politiecontroles opgevallen. Er was namelijk de nationale politiecampagne ‘Weekend zonder alcohol’. Ook de politie Kouter deed mee aan de actie en posteerde zich zondag op verschillende plaatsen in de zone.

De politie stond opeenvolgend opgesteld in de Brugsesteenweg in Roksem, de Oostendebaan in Gistel nabij de oprit van de E40, de Zedelgemsesteenweg in Eernegem en in de Rijksweg in Torhout. In totaal werden vijf bestuurders die te veel hadden gedronken betrapt. Een bestuurder zag zijn rijbewijs voor meteen 15 dagen ingetrokken. Daarnaast controleerde de politie ook op de aanwezigheid van de boorddocumenten, verzekering en keuring. Er werden nog verschillende processen-verbaal opgesteld omdat bepaalde voertuigen niet correct waren verzekerd of gekeurd. Twee bestuurders werden betrapt toen ze inhaalden over een witte lijn.

