4 jaar cel gevorderd voor reeks inbraken in jeugdhuizen en bromfietsdiefstallen Bart Boterman

24 december 2018

Een 23-jarige Oostendenaar riskeert een celstraf van liefst 4 jaar voor een reeks diefstallen van bromfietsen en inbraken in jeugdhuizen. Hij verscheen maandag samen met twee kompanen voor de Brugse strafrechter. Een van de slachtoffers, jeugdhuis UZUZ in Gistel, vroeg 2.850 euro schadevergoeding voor de geleden verliezen.

Beklaagde Maxim V. uit Oostende werd op 28 november 2017 vrijgelaten uit de gevangenis nadat hij in een ander dossier vast zat. Dat gevangenisbezoek kon hem er echter niet van weerhouden om meteen nieuwe strafbare feiten te plegen. Samen met medebeklaagde Dylan G. stal hij volgens het parket in december 2017 verschillende bromfietsen in Oostende. Daar bleef het echter niet bij, want in februari 2018 begonnen de twee twintigers hun pijlen te richten op jeugdhuizen en lokalen van jeugdbewegingen. In het totaal ging het om twintig feiten. Ze verplaatsten zich telkens met een Mercedes Sprinter.

De verdachten sloegen onder andere hun slag bij de scouts FOS Navajo’s in Koekelare, scouts Haegepoorters in Destelbergen, KLJ Zomergem, Jeugdhuis De Messink in Zomergem, KLJ Kaprijke, Scouts en Gidsen Eeklo, Chiro Kadam in Oostende, vzw Oranje in Sijsele, twee jeugdlokalen in Beernem en jeugdhuis Uzuz in Gistel. Die laatste stelde zich als enige burgerlijke partij. “Op 18 februari werden bij ons de geluidsmeter, kluis en kassa’s ontvreemd na een inbraak. Dat financieel verlies heeft een grote impact gehad op ons jeugdhuis. We zijn alvast blij dat de daders zijn gevonden. Nu nog hopen op een daadwerkelijke uitbetaling”, aldus voorzitster Delphine Jonckeere. Ze vroeg 2.850 euro schadevergoeding in naam van jeugdhuis Uzuz. De verdachte werden geklist dankzij vingerafdrukken, DNA-materiaal en camerabeelden.

4 jaar cel gevraagd

Het openbaar ministerie vorderde 4 jaar cel voor hoofdbeklaagde Maxim V. omdat hij eerder werd veroordeeld voor diefstal met braak. Zijn advocaat probeerde een beeld te schetsen van de jeugd van zijn cliënt. “Hij heeft net niet de helft van zijn leven in een instelling, op straat of in de gevangenis gezeten. Hij moest stelen om te overleven”, pleitte meester Yen Buytaert. Hij voegde eraan toe dat zijn cliënt soms inbrak om aan eten te raken. Buytaert drong aan op een mildere bestraffing.

Kompaan Dylan G. riskeert twee jaar cel voor zijn aandeel in dertien feiten. Volgens zijn advocaat deed hij het voor de kick en was er geen sprake van geldgewin. Hij zit net zoals Maxim V. al sinds maart, van bij hun arrestaties, in voorhechtenis. Dylan G. hoopt op een werkstraf. Voor een derde beklaagde werd ten slotte zes maanden cel gevorderd. De jongeman ging slechts een avond mee op dievenpad en bleef in de wagen zitten. Zijn advocaat vroeg daarom de vrijspraak. Drie andere minderjarige jongeren waren eveneens bij enkele feiten betrokken maar verschenen reeds voor de jeugdrechter. De rechter doet uitspraak op 28 januari.