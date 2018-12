24 uur van Snaaskerke schenkt €14.750 euro aan MUG-Heli en brengt totaal op €42.500 Bart Boterman

19 december 2018

19u10 0 Gistel De vzw ‘24 uur van Snaaskerke’ heeft een cheque van 14.750 euro geschonken aan de werking van de MUG-Heli. Daarmee loopt het totaalbedrag dat de vzw reeds verzamelde ten voordele van de heli op tot 42.500 euro. “Dankzij gulle schenkers zoals de 24 uur van Snaaskerke kan de heli operationeel blijven”, zegt Cath Van Belleghem van I.M.D.H. of kortweg het secretariaat MUG-Heli.

Wie weet dat een interventie met de MUG-Heli vanuit het AZ Sint-Jan in Brugge ongeveer 1.000 euro kost, hoeft niet ver te rekenen om te beseffen dat de vzw 24 uur van Snaaskerke potentieel al 42 mensenlevens heeft gered. “Dat weten, is voor ons eigenlijk een grote motivatie om verder te doen”, zegt Jean-Marc Decoster van de vzw 24 uur van Snaaskerke.

De organisatie met een twintigtal vrijwilligers richt jaarlijks een tiental evenementen in zoals de billenkarrenrace, een côte à l’osavond, een halloweenhappening, een spelletjesdag en meer. “Ik denk dat ons succes te danken is aan het feit dat we alles zelf beheren. In het begin van ons bestaan hebben we geïnvesteerd, waardoor we geen derden meer nodig hebben. Wanneer we bijvoorbeeld een barbecue organiseren, moeten we geen traiteur betalen. Daarom kunnen we steeds meer geld vrijmaken ten voordele van de MUG-Heli”, legt Jean-Marc uit. “Al is ons uitermate gemotiveerd team natuurlijk ook een doorslaggevende factor”, voegt hij glimlachend toe.

Verkeersongeval

De 24 uur van Snaaskerke werd zes jaar geleden ingericht als benefiet voor twee door een verkeersongeval overleden jongeren uit Snaaskerke. Het evenement was een succes en kwam elk jaar terug, met daarnaast telkens meer nevenactiviteiten. “De opbrengst ging de eerste drie jaar naar het revalidatiecentrum IMBO in Oostende. Daarna zijn we overgeschakeld op de MUG-Heli, omdat die in financiële nood zat en mogelijk voor iedereen ooit nodig zal zijn”, aldus Jean-Marc.

Bij het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (I.M.D.H) of kortweg het secretariaat van van de MUG-Heli in het AZ Sint-Jan in Brugge zijn ze erg opgezet met de inspanningen van de 24 uur van Snaaskerke. “Het is dankzij gulle schenkers zoals hen dat de helikopter operationeel kan blijven. De gemeenten en provincie geven weliswaar subsidies, maar zonder sponsors en schenkers zouden we binnen enkele jaren de boeken dicht moeten doen”, reageert Cath Van Belleghem van I.M.D.H., die mee de cheque in ontvangst kwam nemen.



“De 24 uur van Snaaskerke ligt ons nauw aan het hart. Om onze dankbaarheid te tonen, doen we telkens ook mee aan de billenkarrenrace met ons artsen- en pilotenteam. We dagen ook andere medische teams uit af te komen. We zijn enorm opgezet met wat zij voor ons - en eigenlijk alle hulpbehoevenden - doen”, besluit Cath Van Belleghem.

Alle info over de komende evenementen van 24 uur van Snaaskerke vind je op deze website.