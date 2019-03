200 vrijwilligers gevierd tijdens groot feest in Zomerloos Timmy Van Assche

11 maart 2019

10u39 0 Gistel Het stads- en OCMW-bestuur organiseerden een groot feest voor de vele vrijwilligers die Gistel rijk is.

In Gistel zijn meer dan 200 mensen actief die zich vrijwillig inzetten voor de stad en OCMW, de bibliotheek, verschillende adviesraden of op gebied van cultuur, milieu en natuur. En dan zijn er ook de bezoekers- en ontmoetingscentra, het lokaal dienstencentrum, bedelen van voedselpakketten en de minder mobielen centrale die kunnen rekenen op vrijwillige steun. Die inzet ontgaat het stads- en OCMW-bestuur niet en daarom werd in zaal Zomerloos een groot feest georganiseerd. Er stond een optreden gepland van de band ‘Ver a Luz’ en natuurlijk werd een hapje en drankje gepresenteerd. De vrijwilligers werden op hun wenken bediend door het schepencollege en de raadsleden.