200 kinderen genieten van Sinterklaasfeest in Zomerloos Timmy Van Assche

05 december 2018

18u20 3 Gistel In cultuurzaal Zomerloos werd naar jaarlijkse gewoonte een spetterend Sinterklaasfeest gehouden.

De organisatie van het feest was in handen van de Gezinsbond en de buitenschoolse kinderopvang De Zonnebloem. De opkomst was groot: 200 kinderen en nog eens tachtig volwassenen genoten van een theatershow, gebracht door professionele acteurs, onder de titel ‘Paniek in de Sintfabriek’. Alle ingeschreven kinderen kregen van de Sint en zijn Pieten een verwenzakje met lekkernijen en gadgets.