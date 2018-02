16-jarig meisje aangereden 02 februari 2018

In de Abdijstraat in Gistel werd een 16-jarig meisje op haar fiets gisterenochtend het slachtoffer van een aanrijding. De 59-jarige C.V. uit Ichtegem had in zijn personenwagen het meisje niet gezien en reed haar aan. Het kind kwam ten val en werd met lichte verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. (JHM)