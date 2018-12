150 senioren genieten van smakelijk kerstfeest in Zomerloos Timmy Van Assche

24 december 2018

16u12 1 Gistel Zaal Zomerloos liep weer goed vol voor het jaarlijkse kerstfeest voor senioren. Met 150 genoten ze van een heerlijke maaltijd.

Alle Gistelse alleenstaanden vanaf 60 jaar en koppels waarvan minstens één persoon 65 jaar is, werden uitgenodigd. Na een aperitief - een goeie kir royal - volgden pompensoep, varkenshaasje met warme groenten en kroketjes. Buche met koffie en thee sloten de maaltijd af. Het duo Danny & Marleen zorgden voor muziek en er was nog een gratis tombola. De kerstman zorgde voor een leuk geschenkje. “Dit mooie feest is een voorbeeld van hoe je mensen samen kunt brengen. Dankzij de grote inzet van twintig vrijwilligers, is dit kerstfeest wederom een succes”, vertellen OCMW-voorzitter Annie Cool (CD&V) en schepen Michel Vincke (sp.a).