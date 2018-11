13-jarig meisje sinds zondag vermist 28 november 2018

De 13-jarige Kyana Cools uit Gistel is sinds zondagmiddag vermist. Het meisje uit de Eigen Haardwijk zou naar een vriendin gaan, maar is daar nooit aangekomen. Ook op school dook ze niet op. De familie plaatste gisteren een opsporingsbericht op sociale media en ook de politie Kouter is een opsporing gestart. "De verdwijning wordt onderzocht", reageert woordvoerster Sylvianne Michiels karig. Het meisje is mogelijk weggelopen. Ze gaf volgens de moeder gisterenmorgen een teken van leven, maar toch is ze erg ongerust. "Ze zei via chat tegen haar broer dat ze in het Gentse zit, maar we weten niet bij wie of waar precies. Er kan van alles gebeuren. Sinds het contact ligt haar telefoon af", zegt de moeder. Er wordt nog niet meteen uitgegaan van een onrustwekkende verdwijning, al blijft de politie verder zoeken. Op sociale media wordt het opsporingsbericht van de familie hevig gedeeld. (BBO)