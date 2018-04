120 bestuurders betrapt tijdens flitsmarathon 20 april 2018

De politiezone Kouter heeft woensdag deelgenomen aan de nationale flitsmarathon en op drie plaatsen in haar zone, onder andere in Gistel en Torhout, intensieve snelheidscontroles gehouden. Daarbij werden in totaal 2.274 voertuigen gecontroleerd, waarvan 120 bestuurders te snel reden. Dat komt overeen met 5,3 procent en ligt in de lijn met resultaten in andere zones. (JHM)