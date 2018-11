106 gezinnen moeten verplicht verhuizen NA RENOVATIES TERUGKEREN? VERGEET HET MAAR BART BOTERMAN

22 november 2018

02u24 0 Gistel 106 gezinnen uit de sociale woonwijk Eigen Haard moeten in 2020 verhuizen omdat WoonWel de wijk laat renoveren. Nadien terugkeren, mag niet. "Velen wonen hier al meer dan dertig jaar en zijn boven de tachtig. Oude bomen sterven als je ze verplant", zegt Eddy Hindryckx.

Sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel laat de Eigen Haardwijk uit de jaren 80 volledig renoveren. Het gaat in totaal om ongeveer 106 huurhuizen. De woningen worden grondig gerenoveerd en de straten, pleinen en nutsvoorzieningen worden heraangelegd. Garageboxen en bepaalde woningen maken plaats voor gloednieuwe woonblokken. Een opwaardering van de buurt lijkt goed nieuws voor de bewoners, ware het niet dat alle huidige huurders elders zullen moeten intrekken. En bovendien niet mogen terugkeren.





Mokerslag

Het nieuws kwam dinsdag op de bewonersvergadering binnen als een mokerslag. Eddy Hinderyckx (62), spreekbuis van de bewoners: "Waarom mogen we niet terugkeren naar het huis waarin we dertig jaar leefden? Sommigen zijn boven de 80 jaar oud. Wie oude bomen verplant, loopt het risico dat ze sterven. De Eigen Haard is meer dan bakstenen, de wijk is ook een sociaal netwerk. Zeker voor de ouderen", zegt Eddy. Hoewel de WoonWel voor iedereen een nieuw plaatsje zal zoeken, zijn veel bewoners ongerust. "Want de meesten willen in Gistel blijven en vrezen dat ze naar Middelkerke, Oostende of Oudenburg zullen moeten. En wat met de duizenden euro's aan renovaties die sommige huurders zelf betaalden?", aldus Eddy.





Persoonlijke begeleiding

Evy Jordens, directeur van WoonWel, legt uit waarom het op deze manier moet. "Als een huis wordt afgebroken, is een terugkeer uiteraard niet mogelijk. Voor gerenoveerde huizen laat de wetgeving terugkeer in veel gevallen niet toe, want de huizen zijn niet meer in overeenstemming met de samenstelling van de gezinnen. Daarom is beslist dat iedereen definitief verhuist. Renoveren terwijl iedereen er blijft wonen, is ook geen optie, of het project zou vijftien jaar duren", reageert Jordens. "Er is al een bewonersvergadering geweest. We hebben alle huurders apart bezocht en bevraagd. Tijdens de verhuis zullen we iedereen persoonlijk begeleiden", gaat Jordens verder. "Tegen 2020, als de renovaties beginnen, zullen onze nieuwe woonprojecten in de Kasteelstraat en op Centrumparking klaar zijn. Wie in Gistel wil blijven, zal dat wellicht kunnen."





Stad valt uit de lucht

Schepen Michel Vincke (sp.a) woonde de vergadering bij. "Het stadsbestuur werd pas vorige week op de hoogte gebracht en valt uit de lucht. We zijn teleurgesteld in de late communicatie, want het gaat om meer dan 300 Gistelnaars. Dat bewoners niet kunnen terugkeren terwijl ze er 30 jaar leefden, is voor ons een héél heikel punt. Het nieuw bestuur zal rond de tafel te zitten met WoonWel om dit plan bij te schaven", reageert Vincke.





Mensen die eigenaar zijn van een woning in de Eigen Haard-wijk, blijven uiteraard baas in eigen huis en kunnen ook participeren in het renovatieplan van de sociale huisvestingsmaatschappij. Voor de anderen wacht een ander lot.