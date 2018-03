100-tal gezinnen urenlang zonder stroom 01 maart 2018

In de wijken rond de Galgestraat en de Warandestraat in Gistel zaten dinsdagavond enkele tientallen gezinnen zonder stroom. De stroompanne begon rond 17.30 uur en duurde voor sommige bewoners tot middernacht. Met de vrieskou geen aangename situatie, beseft ook Björn Verdoodt van Infrax. "De oorzaak was een defect in een laagspanningskabel. Dat zorgde voor een bijkomend probleem, namelijk een gesprongen zekering in een distributiekastje. Daardoor dienden we twee herstellingen uit te voeren op hetzelfde moment en duurde het enkele uren vooraleer het probleem was verholpen", reageert Verdoodt. Er werden ook enkele meters voetpad opengebroken om het defect in de kabel te lokaliseren. "De meesten hadden rond 20 uur weer stroom. Voor een vijftal huizen duurde het tot middernacht. Hoewel onze netten bestand zijn tegen de koude, kan de heropstart van het elektriciteitsnet door de vriestemperaturen niet even snel plaatsvinden als op andere momenten." (BBO)