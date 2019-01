1 vrouw blaast positief op 42 ademtesten JHM

06 januari 2019

09u15 0 Gistel Politiezone Kouter hield afgelopen weekend in het kader van de Bob-campagne verschillende alcoholcontroles.

Daarbij werden in totaal 42 ademtesten afgenomen waarvan er 41 negatief waren. Slechts 1 vrouw liet zich betrappen en legde een ademtest ‘alarm’ af. Dat gebeurde vrijdagnacht rond 2 uur op de N367 in Oudenburg. De 42-jarige V.T. uit Gistel moest er haar rijbewijs voor 3 uren afgeven. De andere 9 bestuurders die daar moesten blazen hadden allen niet gedronken. Ook op de Westkerkestraat in Ichtegem en de Pardoenstraat in Oudenburg werd gecontroleerd. Daar bliezen respectievelijk 7 en 11 bestuurders negatief. Er waren ook nog controles op de Tuinstraat in Torhout (9 bestuurders) en de Bosweg in Snellegem. Daar legden vijf bestuurders een negatieve ademtest af maar stelde de politie wel twee PV’s van waarschuwing op voor inbreuken aangaande het rijbewijs en de verzekering.