“Ze plasten tegen onze auto toen we de politie belden wegens geluidsoverlast...”: relatie tussen jeugdhuis Shibam en buren volledig verzuurd

Bart Boterman

09 april 2019

17u57 0 Gistel De relatie tussen Jeugdhuis Shibam in Snaaskerke en de buurtbewoners is volledig verzuurd. Toen buren zaterdagnacht de politie belden voor geluidsoverlast, besloot een klant om tegen hun wagen te plassen en de auto te overgieten met bier. Zondag belde het jeugdhuis zélf de politie toen een discussie met buren uit de hand dreigde te lopen. Beide partijen doen hun verhaal. Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) probeert tot een oplossing te komen.

“De situatie wordt stilaan onhoudbaar”, vertelt buurvrouw Sylvia Opstaele (31). “Wij hebben een kindje van 16 maanden. Elena kan ‘s nachts amper slapen door het lawaai. Ook wij raken moeilijk in slaap. Lukt het dan toch, moeten we al snel weer opstaan voor ons kindje. Dit wensen we geen enkele ouder toe”, vertelt de vrouw. Volgens haar is het nachtlawaai sinds begin dit jaar ernstig toegenomen. “Zowel door de luide muziek als door de klanten die buiten staan te roepen tijdens het roken. Als we de nieuwe, jonge voorzitter een berichtje sturen, haalt dat amper iets uit. Is het kwade wil? Nee, we hebben het gevoel dat hij zijn jeugdhuis niet onder controle heeft”, gaat Sylvia verder.

Zaterdag kort na middernacht belde ze de politie. De politie vroeg de jongeren om het volume stiller te zetten en niet te roepen op straat. “Later, rond 5 uur, stond mijn man op om iets te drinken. Hij zag hoe iemand tegen onze auto aan het plassen was en de wagen met bier overgoot. Ons op die manier te pakken nemen omdat wij willen slapen, is een echte schande. We hebben opnieuw de politie gebeld. Dit kan niet langer”, aldus Sylvia. De dader was uit schrik voor de politie naar huis vertrokken.

Boksbeugel

Ook met de andere buren loopt de relatie met het jeugdhuis volledig spaak. Zondagnamiddag kwam het haast tot een handgemeen. De muziek stond opnieuw vrij luid. Volgens de bewoonster bedreigden de jongeren van het jeugdhuis haar zoon met slagen toen ze verhaal wilde halen, maar volgens het jeugdhuis stond de zoon op straat met een boksbeugel. Het jeugdhuis belde daarop zelf de politie. De versies lopen nogal uiteen, maar de gespannen verhouding is duidelijk. Annemie Wittesaele van de Lokale Politie Kouter bevestigt dat de patrouilles afgelopen weekend verschillende keren richting het jeugdhuis reden om tussenbeide te komen.

Kris Soete (18) is sinds begin dit jaar voorzitter van Jeugdhuis Shibam. Hij reageert. “Ik denk dat we slachtoffer zijn geworden van ons succes. De nieuwe generatie jongeren vindt sinds enkele maanden opnieuw de weg naar ons jeugdhuis. Een jaar geleden zat hier vijf man, afgelopen zaterdag kwam er vijftig man. Dat brengt extra lawaai met zich mee.” Om naar de toiletten te gaan, moeten klanten over de koer lopen. Daar blijven er veel hangen om te roken en te praten. “Hun gesprekken weergalmen onder de koepel en dat is inderdaad een probleem. Ik begrijp die mensen met hun kindje zeker, maar ik denk dat we een infrastructuurprobleem hebben. Onze muziek gaat bovendien niet luider dan 85 db, maar het blijft door de lage tonen jammer genoeg hoorbaar buiten”, zegt hij.

En het vandalisme aan de auto van de buren?

“Het incident met de wagen betreuren we ten zeerste. Dat was een klant en we weten zelfs niet goed wie. We willen ons daarvoor excuseren. Toch vragen we een beetje begrip. De klagende buren wonen hier nog geen jaar. Dat is zoals naast een luchthaven gaan wonen en tot het besef komen dat er vliegtuigen overvliegen”, aldus de voorzitter. Het probleem is inmiddels bekend bij burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld).

“We wilden dit bespreken in de jeugdraad, maar kwamen tot de vaststelling dat het jeugdhuis er niet vertegenwoordigd is. Dat moet anders. Het bestuur van de Shibam is uitgenodigd voor een goed gesprek, samen met jeugdschepen Ann Bentein (Open Vld, red.). Er moeten goede afspraken gemaakt worden”, reageert burgemeester Defreyne. “We kunnen het jeugdhuis niet verplaatsen, maar wel aan de infrastructuur werken. De zone waar jongeren buiten staan, moet misschien naar de achterkant verhuizen. We zullen in elk geval tot een oplossing proberen te komen”, besluit hij.