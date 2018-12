“Wil einde maken aan leugens en halve waarheden” Timmy Van Assche

28 december 2018

09u32 0 Gistel Schepen Michel Vincke reageert voor het eerst op de politieke ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Op de verkiezingsavond vormde Vincke met Sp.a een nieuwe coalitie met N-VA en Open Vld. CD&V, waarmee Sp.a al twaalf jaar een bestuur vormde, valt daardoor uit de boot. Vincke wil nu paal en perk stellen aan “leugens en halve waarheden die de laatste tijd zijn verspreid”.

“Als een nieuwe coalitie zich vormt, dan heb je steeds te maken met ontgoocheling en een periode die zowel voor verliezers als winnaars in een schepencollege niet aangenaam is. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen raakten ook mijn directe omgeving en familie”, steekt Vincke van wal. “Bepaalde zaken zijn niét correct. In omliggende gemeenten wordt enigszins sportiever omgegaan met de switch van bestuur.” Vincke kijkt in de eerste plaats naar het afscheidsfeest van uittredend burgemeester Bart Halewyck (CD&V), vorige week. Die verstuurde een overlijdensbericht als uitnodiging met daarop leden van het schepencollege als ‘verwanten’. Alleen Vincke werd ‘niet meer verwant’ genoemd en dus niet uitgenodigd. Het zit CD&V dwars dat Sp.a als uittredende coalitiepartner een nieuwe meerderheid vormde met Open Vld, dat de laatste twaalf jaar in de oppositie zat. “Dat iemand overgaat tot zelfspot of zelfverheerlijking tot het zoeken van aandacht en belangstelling, daar kan ik mee leven. Het is niet mijn stijl, maar elk doet wat hij wil. Of ik nu ‘verwant’ of ‘niet (meer) verwant’ ben of al dan niet wordt uitgenodigd, daar heb ik ook geen problemen mee. Maar de draak steken met een overlijdensbericht is wel pijnlijk voor mensen die met echte rouw te maken hebben. En iemand ‘niet meer verwant’ noemen, komt ook hard over. Ik kan helemaal niet leven met de vele leugens en halve waarheden die worden verteld. In 2016 sloot CD&V, met de burgervader op kop, een voorakkoord met Open VLD. Coalitiepartners Sp.a en N-VA werden de wacht aangezegd. Uiteraard was ik ook ontgoocheld, maar je blijft hier professioneel mee omgaan. Politiek is immers geen levensverzekering, het is en blijft – in zekere zin – een schaakspel. De kopstukken van CD&V en Open VLD zaten op de verkiezingsdag samen. Toen de uitslag steeds meer duidelijk werd, is het blijkbaar fout gelopen. Niet door Sp.a of N-VA, maar misschien door de hebberigheid van CD&V. Feit is dat op 14 oktober het verwachte scenario niet doorging. Nu zeggen dat Sp.a en N-VA, de CD&V aan de kant schoven en wij niet van ons woord zijn, is dus een brug te ver. We werden zélf niet uitgenodigd aan tafel door CD&V.”

Gepikeerde reacties

“We hebben twaalf jaar samengewerkt met CD&V en heel veel mooie zaken verwezenlijkt. We hebben ons steeds loyaal gedragen, ondanks het feit dat we wisten dat er een voorakkoord was. Kijk, ontgoocheling kan ik begrijpen. Maar de manier waarop de burgervader mij - als enige overblijver in het nieuwe schepencollege - behandelt, vind ik bijzonder jammer. De gepikeerde reacties die Halewyck geeft op mijn doen en laten sinds het afspringen van zijn gewenst scenario op de verkiezingsavond vind ik spijtig. Ik hou van objectieve berichtgeving, waardoor ik mij genoodzaakt voelde, geduwd door mijn vrouw en kinderen, dit recht op antwoord te bezorgen. Ik wil verder benadrukken dat mijn relatie met de ander collega-schepenen van CD&V (Lieve Dehaemers, Annie Cool en Erwin Declercq, red.) wel nog volwassen en zeer respectvol is. Vanaf januari begin ik vol enthousiasme aan een nieuw hoofdstuk. Ik zal me op dezelfde manier inzetten als de afgelopen twaalf jaar, met als doel onze gemeente goed te besturen. Dit betekent op een samenwerkende manier, met veel inzet en loyaliteit en grondige dossierkennis.”