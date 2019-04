‘Up with people’ komt verrassend naar Zomerloos op 10 en 11 mei Timmy Van Assche

12 april 2019

17u41 1 Gistel De internationale kunst- en onderwijsorganisatie ‘Up With People’ komt verrassend naar Gistel. Op 10 en 11 mei geven ze een muziekshow in Zomerloos, voorafgaand doen de jongeren ook aan vrijwilligershulp in de regio.

Up With People is een wereldwijde onderwijs- en kunstorganisatie. Wekelijks trekt de groep naar een nieuwe stad in een ander land. Door vrijwilligerswerk en een optreden bouwen ze bruggen en worden thema’s als respect en verdraagzaamheid aangesneden. Normaal had de groep in Soltau, nabij Hamburg in Duitsland, moeten optreden, maar de organisator vroeg Up With People om praktische redenen uit te kijken naar een alternatieve locatie. Gistelnaar Ives Dekeyser legde de contacten voor deze verrassende show. Hij was in de jaren tachtig betrokken bij de organisatie en haalde de groep al in 1990 naar de Gistelse sporthal. Ook in 2000 en 2012 kwam de groep naar de Godelievestad, in 2015 waren ze te zien in het Oostendse Kursaal. Jeugd- en cultuurschepen Ann Bentein (Open Vld) juicht de passage van Up With People toe. “Het is een prachtig initiatief dat steevast een knappe productie brengt. Dit initiatief zet Gistel op de internationale kaart.”

Show

Op vrijdag 10 mei en zaterdag 11 mei om 20 uur brengt het internationale gezelschap een muziekshow met medleys, dans en originele nummers. Tickets kosten 15 euro voor studenten en 23 euro voor volwassenen. Kaarten zijn verkrijgbaar via upwithpeople.org/gistel. De studenten van Up with People zullen al vanaf 6 mei in de stad zijn. “Tijdens hun verblijf brengen ze heel veel tijd door in scholen en werken ze als vrijwilliger mee aan diverse sociale projecten. Nu is onze zoektocht gestart naar gastgezinnen. Ze hoeven enkel een slaapplaats, enkele maaltijden en beperkt transport te voorzien. In ruil krijg je twee gratis tickets om de show te gaan bekijken”, zegt Sophiko Tevdoradze van Up With People. Wie interesse heeft kan contact opnemen via 0487/21.68.81 of stevdoradze@upwithpeople.org. (TVA)