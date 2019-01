‘Toneel in Moere’ presenteert nieuwe opvoering, ticketverkoop start zaterdag Timmy Van Assche

11 januari 2019

11u25 0 Gistel Met ‘De hoed van Coco Banana’ brengt Toneel in Moere, kortweg TIM, een nieuw theaterstuk. De voorstelling is in februari, maar de ticketverkoop start morgen al.

Normaal gezien organiseert TIM steeds in de herfst een opvoering. Maar het overlijden van acteur, stuwende kracht en vriend Jürgen Gamme in mei vorig jaar, bracht de hele toneelkring van haar melk. Na lang beraad besloten de toneelliefhebbers om in februari met een aangepast stuk en nieuwe regisseur naar buiten te treden. ‘De hoed van Coco Banana’ brengt het verhaal van baron en barones Delabastita. Ze staan op het punt om een grote erfenis op te strijken. Hun dochter heeft een hartstochtelijke affaire met de Spaanse kok Antonio. Het kamermeisje Wendy papt aan met de baron en de Afrikaanse huisknecht weet uit alles munt te slaan. Er volgen heel wat interne ruzies, misverstanden en de verkeerde mensen gaan er met het geld vandoor. Nu zaterdag 12 januari houdt de vereniging een publieke kaartenverkoop in het ontmoetingscentrum in Moere tussen 10 en 12 uur. Tickets kosten 8 euro. Kaarten kunnen ook gereserveerd worden vanaf dinsdag 15 januari bij All-In Center Mia of via mail naar info@toneelinMoere.be. De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 16 en zondag 17 februari en vrijdag 22 en zaterdag 23 februari. Aanvang telkens om 20 uur, op zondag 17 februari om 15 uur.