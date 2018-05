'Prutser' en chauffeur riskeren 4 jaar cel voor 14 inbraken 23 mei 2018

02u43 0 Gistel Drie Roemenen van een rondtrekkende dievenbende riskeren elk 4 jaar cel in de Brugse rechtbank voor 14 feiten van inbraak, diefstal, pogingen en een diefstal met geweld. "Mijn cliënt is eigenlijk een prutser. Overal vond de politie zijn afdrukken", pleitte de advocaat van Nicu C.

Op 11 september vorig jaar werd Nicu C. in Gistel door de politie betrapt bij een woninginbraak. Niet veel later kon zijn chauffeur Ciprian C. opgepakt worden. Een derde verdachte, Raj C., kon via DNA-analyse ontmaskerd worden, maar is nog op de vlucht. Via diezelfde analyse werd Nicu C. aan 14 feiten gelinkt in Halle, Hoegaarden en op heel wat plaatsen in Wallonië.





Bij een van de feiten werd een vrouw zwaar toegetakeld toen de eerste en derde beklaagde snel wilden vluchten.





Bij alle inbraken hadden ze het vooral gemunt op geld, juwelen en multimedia. "Wij schrikken van die vordering van 4 jaar, want mijn cliënt is allesbehalve een professioneel", sprak de advocaat van Nicu C.





Amateur

"Hij is eigenlijk een prutser, een amateur. Overal vond de politie zijn afdrukken, of kwam ze zijn gsm-signaal te weten. En het is jammer dat de andere leden van de bende buiten schot bleven", aldus de advocaat.





Ook de tweede beklaagde, die zeven à tien keer de chauffeur van de dievenbende speelde, deed zijn beklag dat hij 4 jaar riskeert. De rechter velt een vonnis op 26 juni. (JHM)