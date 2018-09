"Oostende heeft Leopoldpark, wij hebben Les Sophoras" PARKDOMEIN EN HISTORISCHE VILLA VOOR HET EERST TE BEZOEKEN TIMMY VAN ASSCHE

06 september 2018

02u27 0 Gistel Tijdens Open Monumentendag zondag zal je in Gistel voor het eerst het domein Les Sophoras kunnen bezoeken, zowel de villa als het enorme park. Het park wordt straks openbaar groendomein. Wat er met de villa zal gebeuren, moet het volgende stadsbestuur beslissen.

Het stadsbestuur kocht in het najaar van 2017 de villa Les Sophoras en bijhorend parkdomein. De site op de hoek van de Bruidstraat en Ellestraat is zo'n 15.000 vierkante meter groot. Aankoopprijs: 690.000 euro. "In 1982 kreeg het toenmalige stadsbestuur al de kans om de site te kopen voor 3 tot 4 miljoen Belgische frank, of 75.000 tot 100.000 euro. Door een politieke kwestie ging de aankoop echter niet door en kwam het volledige domein in handen van de familie Rosseel-Kesteloot", legt burgemeester Bart Halewyck (CD&V) uit. "Toen meneer Rosseel vorig jaar als laatste bewoner overleed, gingen we met het stadsbestuur over tot de aankoop. Waarom? Zo'n prachtige, grote groene long in het midden van een stad is uniek. Oostende heeft het Leopoldpark dankzij Leopold II, maar voor een stad zoals Gistel was het verwerven van dit domein een fantastische kans. De site heeft een grote diversiteit aan groen en er staan zes beuken in een cirkel aangeplant, als symbool voor het eeuwige leven. Verder zijn er ook serres en een grote moestuin. Wat de toekomst brengt? Het park wordt openbaar. Er komt een pad door het domein van de bibliotheek naar dienstencentrum Zomerloos. De kostprijs van het groenonderhoud ligt niet hoog. De serres en moestuin kunnen misschien volkstuintjes worden. Wat er met het gebouw moet gebeuren, bepaalt de volgende beleidsploeg."





De invalshoek van Open Monumentendag zondag is de Duitse kant van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Heemkring Gestella onderzocht de geschiedenis van de site, die ook opduikt op de Ferrarislandkaart van 1777. "Gistel was tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijke uitvalbasis voor Duitse troepen. Er was hier een 'Kommandantur', een vliegveld en belangrijk spoorwegknooppunt", vervolgt Halewyck. Op het domein bouwden de Duitsers een bunker. Toen ze in 1918 het land verlieten, kocht de lokale brouwer Vanwijnendale het park. Hij bouwde de villa op de bunker en gebruikte het pand als opslag- en stookplaats. In de Tweede Wereldoorlog trokken de Duitsers in de villa en bouwden ze een tweede bunker in het park. Die bunker werd door de latere villa-eigenaars ingericht als ontspanningsruimte. De site is niet beschermd als erfgoed.





Praktisch

Tijdens Open Monumentendag kom je meer te weten over de bunkers en het villadomein. Om 10 uur starten elk half uur bezoeken aan de bunker, om 14, 15 en 16 uur vertelt de burgemeester oorlogsverhalen in het salon van de villa. Het domein is doorlopend open van 9.30 tot 17.30 uur. De heemkring pakt in zijn lokalen bij de Oostmolen in de Warandestraat uit met een foto-expo vanaf 9.30 uur.