"Mondje Arabisch moet ijs breken" OCMW START MET BASISCURSUS VOOR HULPVERLENERS TIMMY VAN ASSCHE

22 februari 2018

02u36 0 Gistel Maatschappelijk werkers, begeleiders van nieuwkomers en politieagenten kunnen binnenkort een basiscursus Arabisch volgen bij het OCMW. De Syrische Imam Asaad, die haar land onvluchtte, is lesgeefster van dienst. "We hopen hiermee het ijs te kunnen breken bij de eerste contacten met de nieuwkomers", zegt Annie Cool (CD&V). De bestuurscollega's van N-VA zijn minder enthousiast.

Saba¿ algeer. Met een simpele 'goedemorgen' begon de allereerste les Arabisch van het OCMW. Acht deelnemers tekenden present. Het alfabet en simpele woordjes worden er haarfijn uitgelegd. Arabisch kan je volgen bij Syntra of Vormingplus, maar dat het OCMW zo'n cursus organiseert, is zeer uitzonderlijk. "We zetten volop in op de integratie van nieuwkomers", zegt OCMW-voorzitter Annie Cool (CD&V). "Zo helpen vijf vrijwillige buddy's nieuwkomers om hun weg te vinden in Gistel en het dagelijks leven. Ze zetten hen op weg bij het zoeken naar een woning, ze begeleiden hen bij administratieve taken of geven een rondleiding. Met de taalcursus willen we nieuwkomers goed ontvangen en meteen het ijs breken. Via hun taal kunnen we ze Nederlandse woorden en begrippen aanleren, zodat ze vlugger onze taal machtig zijn."





Maatschappelijk werker Jeffrey Vandepoel is een van de deelnemers. "Ik ben onder meer verantwoordelijk voor onze buddywerking. Het contact verloopt grotendeels in het Nederlands, maar door zelf een woordje Arabisch te spreken, scheppen we een vertrouwensband. Gistel telt 328 inwoners met een migratieachtergrond, 64 daarvan komen van buiten Europa en zo'n twintig personen spreken Arabisch. Een beperkte groep, maar daarom niet onbelangrijk."





Belangrijk voor contact

Vrijwilliger Luc probeert bij de les te blijven. "Makkelijk is het allerminst. Als kind kende ik Arabisch enkel van de Kuifje-strip 'Het zwarte goud'. Voor de 't' en 'd' alleen al zijn er zes verschillende mogelijke uitspraken." Ook agenten van de politiezone Kouter nemen deel. "Onze (wijk)inspecteurs kunnen met een woordje Arabisch toenadering zoeken met nieuwkomers. Dat vormt een belangrijke basis voor een goed contact", legt Annemie Wittesaele van de politiezone uit. "Anderzijds kan de cursus ook nuttig zijn om met transmigranten te communiceren, zoals op de parkings in Jabbeke en Oudenburg."





Imam Asaad komt vrijwillig les geven. Voorheen was ze veertien jaar docent Engels in haar thuisland en Turkije. "We zijn als vluchteling ontsnapt aan de Syrische oorlog. Nu ben ik bijna twee jaar in België. Voor mij is doceren nuttig, want ik volg nog Nederlandse les. Cursisten kunnen mij dus óók helpen. Bovendien ben ik dankbaar hier te kunnen zijn. Vrijwillig les geven is mijn manier om iets terug te doen."





"Omgekeerde wereld"

N-VA, samen met CD&V en sp.a in de bestuursmeerderheid, is minder enthousiast over het initiatief. "Opvallend dat het OCMW lessen Arabisch geeft, maar geen lessen Nederlands. Vrijwilligers of agenten ondersteunen kan, maar het OCMW spoort de hele bevolking aan om Arabisch te leren. Wij waren bij dit project niet betrokken noch geïnformeerd."





Cool repliceert. "De cursus kost ons OCMW niks. Onze cursisten krijgen enkel een bewijs dat ze de les hebben gevolgd. Wij mogen geen officiële lessen Nederlands voor anderstaligen organiseren, want wij kunnen geen diploma uitreiken dat noodzakelijk is op de woon- en arbeidsmarkt. We verplichten nieuwkomers om Nederlands te volgen in de avondschool of het volwassenonderwijs. Wel hebben we een vrijwilliger die extra Nederlandstalige begeleiding geeft en richten we zelfs cursussen 'West-Vlams voe begunners' in."





