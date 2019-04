‘Mantelzorgcafé’ strijkt neer in de Zonnewijzer met lezing en info voor mantelzorgers Timmy Van Assche

17 april 2019

18u51 1 Gistel Vrijdag is er in lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer een interessante lezing voor mantelzorgers en hoe zij hun grenzen kunnen stellen.

Heel wat mensen zorgen onbetaald en langdurig voor een dierbaar persoon die omwille van ziekte, ouderdom of een handicap hulp nodig heeft. “Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze maatschappij en hebben recht op ondersteuning. Tijdens de gespreksnamiddag gaan we dieper in op enkele vragen”, meldt bevoegd schepen Michel Vincke (sp.a). “Hoe kan je beter voor jezelf zorgen zodat je de zorg langer volhoudt? Hoe kan je jouw energie in balans houden, je grenzen herkennen en op een positieve manier assertief zijn? We zoeken samen naar manieren om een goed evenwicht te vinden tussen je draaglast en je draagkracht.” De ondersteuning wordt verzorgd met steunpunt Mantelzorg vzw. De lezing start om 14 uur in de Bruidstraat 9. Deelnemen kost 2 euro. Info: 059/27.06.60 of zonnewijzer@gistel.be.