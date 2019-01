"Leeftijd speelt geen rol, sterk en eigen beleid wél" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Timmy Van Assche

10 januari 2019

17u54 0 Gistel Een burgemeester van 30 jaar en eerste schepen van 31 jaar. Gistel krijgt een opvallend jonge tandem aan het roer van de stad. "We zullen ons eigen, sterk beleid voeren", vertellen de nieuwe liberale sterkhouders, burgemeester Gauthier Defreyne en eerste schepen Dries Depoorter.

Jullie zijn leeftijdsgenoten, maar hoe goed kennen jullie elkaar?

Dries: "We zijn al heel ons leven vrienden. We delen dezelfde vriendenkring en gaan samen sporten. Ook via het wielrennen hebben we een goeie band opgebouwd."

Gauthier: "Mijn broer Clement heeft net als Dries lang in het wielrennen gezeten. Ze waren allebei erg goed. We zijn dan ook een echte wielerstad, hé."

Dries: "Ik stond op het punt om prof te worden. Maar toen ik 26 werd, moest ik op mijn stappen terugkeren. Ik onderging maar liefst vier operaties aan mijn linkerbovenbeen, waar mijn spieren te snel uitzetten. Na de vierde operatie zei de dokter dat ik er beter mee zou stoppen. Intussen baat ik al vier jaar DD BaR! uit. Een stap die ik me niet heb beklaagd."

De familie Defreyne heeft een lange politieke traditie. Hoe zit het bij jou, Dries?

Dries: "Onze familie heeft altijd al blauw gestemd. Mijn ouders waren zelfstandigen en kenden Roland Defreyne goed. Eén moment herinner ik me nog goed. Het was in 2006, de ochtend na de verkiezingen. Ik kwam op school aan en was ervan overtuigd dat Roland burgemeester zou blijven. 'Maar nee, 't is Bart Halewyck (CD&V) geworden', zeiden m'n klasgenoten. Roland maakte me warm voor de politiek en in 2012 nam ik deel aan de verkiezingen. Ik raakte meteen verkozen."

Gauthier, het scenario van 2006 is lang blijven hangen.

Gauthier: "Van 1995 tot 2006 was Roland burgemeester. Bij de verkiezingen bleef Vld de grootste, maar sloten CD&V, N-VA en sp.a onze partij buiten. Hallucinant. De Gistelnaars kozen nochtans duidelijk voor de liberalen. Dat de drie partijen zich in 2012 opnieuw aan elkaar zouden vastklikken, hadden we wel verwacht - ook al haalde Roland alwéér de meeste voorkeurstemmen. (lacht) Moet ik er een tekeningetje bij maken hoe hoog de emoties op 14 oktober oplaaiden?"

Probeer maar eens: hoe beleefde jij de verkiezingsavond?

Gauthier: "Open Vld sloot in 2017 een voorakkoord met CD&V omdat het volgens Roland de enige manier was om opnieuw mee te kunnen besturen. Toen enkele maanden voor de verkiezingen bleek dat ook sp.a en N-VA met ons wilden samenwerken, werd ons duidelijk waarom. De huidige coalitie trok niet meer aan dezelfde kar. Op 14 oktober werd duidelijk dat de kiezer een blauwe burgemeester wilde, maar Roland had al de akte met CD&V getekend. In een coalitie met CD&V kon hij geen burgemeester worden. Als er een nieuw akkoord zou worden getekend, moest hij afstand doen van zijn mandaat. Maar dat ik burgemeester zou worden, kon ik niet weten. Ik had nooit gedacht dat ik vanop een tiende kiesplaats tweede zou worden met liefst 1.282 voorkeurstemmen. Nadat we een akkoord sloten met sp.a en N-VA reden vader en ik eerst naar huis, en pakten we elkaar goed vast. Daarna gingen we stevig vieren met de partij. Ik heb bijna twee dagen niet geslapen."

Uittredend burgemeester Halewyck noemde de zet van Roland 'puur nepotisme'.

Gauthier: "Ik snap zijn frustratie. Bart en ik komen nog steeds goed overeen en spreken met elkaar. Maar hij heeft in 2006 zélf de toenmalige burgemeester uitgesloten."

Laten we naar de toekomst kijken: er wacht jullie een zware taak als prille dertigers.

Dries: "Daar zijn we ons van bewust. We moeten onze eigen overtuigingen blijven volgen. We zijn jong en pakken de dingen ook anders aan. We communiceren bijvoorbeeld anders met de mensen. Vergeet ook niet: Open Vld is een zeer sterk team. Namen als Wim Gevaert, Bart Van Parys, Noël Cordier en Geert Deschacht zijn van enorme waarde.

Gauthier: "Leeftijd speelt eigenlijk geen rol. We moeten uit de schaduw treden en ons eigen beleid voeren met sterke accenten."

Waar liggen de uitdagingen?

Dries: "In Gistel kan je bijna alle sporten beoefenen, maar we moeten meer zorg dragen voor onze infrastructuur. En we zullen onze buurgemeenten aanspreken over de toekomst van ons stedelijke zwembad."

Gauthier: "In industriezones Konijnenbos en de Koolaerd willen we nieuwe bedrijven. En het centrum moet verkeersveiliger. Door onze stad snijden gewestwegen die door veel trucks worden gebruikt om het rekeningrijden te ontlopen. Dat moeten we aanpakken. We willen inzetten op fietsstraten. Wist je dat je slechts dertig seconden verliest als je met de wagen aan fietssnelheid door de Stationstraat rijdt?."