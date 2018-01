"Hopelijk zal Amarant met Valentijn weer open zijn" 02u44 0 Foto Bart Boterman Katelijne Vanderbeke in de eetzaal van restaurant Amarant. Gistel Het Gistelse restaurant Amarant van Katelijne Vanderbeke (41), partner van burgemeester Bart Halewyck, is in volle herstelling na de zware brand van vorige woensdagnacht. De brandschade loopt op tot meer dan 100.000 euro. Het koppel moet nu minstens een maand bij vrienden gaan logeren.

Al een week lang is een gespecialiseerde firma bezig met de hele inboedel van het restaurant en woning onder handen te nemen. Intussen lijkt het restaurant al meer op een werf dan op een uitgebrand pand. Het volledige interieur, zowel in de eetzaal als de andere ruimtes, was vernietigd. Een elektricien is intussen bezig met de stroomvoorzieningen te herstellen en binnenkort komt een stukadoor om het de pleister aan het plafond, naar beneden gevallen door de hitte, te herstellen. Gisteren ging Katelijne nog nieuwe verlichting kiezen.





"Het is een zeer hectische periode en ik ben enorm aangedaan door wat er is gebeurd. Toch besef ik dat het veel erger had kunnen zijn. Mocht er iemand gewond zijn geraakt, had ik mezelf wellicht nooit vergeven dat ik een restaurant was begonnen en mijn droom wou verwezenlijken", vertelt Katelijne. De vrouw kwam namelijk vorige woensdagnacht rond 00.20 uur thuis in de Kaaistraat en zag een enorme rookontwikkeling in haar woning en restaurant.





Ze verwittigde haar twee tienerzonen en haar partner, burgemeester Bart Halewyck, die lagen te slapen. Die laatste werd door de brandweer bevrijd van op de bovenverdieping. De oorzaak was een kortsluiting in de kerstverlichting. (BBO)