“Geen opvang voor je kind vandaag? Laat het een hele voormiddag jumpen bij ons”: trampolinepark speelt in op schoolstaking Timmy Van Assche Gudrun Steen Leen Belpaeme

19 maart 2019

18u19 1 Gistel Het indoortrampolinepark Jumplay speelt handig in op de nationale onderwijsstaking. “Geen opvang gevonden voor je kind? Wij openen veel vroeger dan gewoonlijk de deuren”, laten de uitbaters weten. Er is ook een korting en er zijn toezichthouders voor alle leeftijden.

Door de nationale onderwijsstaking zijn tal van scholen in onze regio gesloten. Daardoor moeten veel ouders plots op zoek naar opvang voor hun kind. Maar daar hebben ze bij indoortrampolinepark Jumplay in de Gistelse Zomerloosstraat iets op gevonden: ze openen door de staking al ’s ochtends vanaf 10 uur de deuren in plaats van ‘s middags. “Toen het nieuws van de de nationale schoolstaking enkele weken geleden bekend raakte, beslisten we vrij snel om ons trampolinepark die dag vroeger te openen”, vertelt Francis Goethals, die samen met Nico Verpoot Jumplay uitbaat. “We richten ons vooral op kinderen voor wie er die dag geen opvang is. Niet alle ouders kunnen zomaar een dagje vrijaf nemen, hé. En in plaats dat kinderen vastroesten aan het computer- of televisiescherm, kunnen ze zich hier volledig uitleven.”

Opkomst valt af te wachten

Jumplay maakte het initiatief via Facebook bekend. “Dit is voor ons een opportuniteit. De reacties zijn vooralsnog positief, maar het val natuurlijk af te wachten hoeveel kinderen morgenochtend zullen opdagen. Per uur kunnen we tot 75 kinderen laten ‘jumpen’ op onze trampolines, maar ik vermoed niet dat het zo’n vaart zal lopen, hoor”, is Francis eerlijk. “Toch hebben we vernomen dat de meeste scholen in Groot-Gistel gesloten zullen zijn. Bovendien pakken we speciaal naar aanleiding van de staking uit met een korting: voor anderhalf uur springplezier betaal je 9,5 euro in plaats van 12 euro.” Jumplay opende in het najaar van 2017 de deuren als eerste indoortrampolinepark van de provincie.

Wisselende opvolging in Diksmuide

De staking zelf kent in onze regio een wisselende opvolging. Zo wordt in het Alloysiuscollege in Diksmuide veel gestaakt. De ouders kregen een brief mee. Leerlingen die door de staking bijvoorbeeld maar één lesuur hebben, mogen thuisblijven. Leerlingen die twee uur les hebben, moeten wel naar school. Sowieso is er opvang voorzien. Ook op campus Cardijn, net als het Alloysiuscollege onderdeel van 't Saam, zullen de lessen plaatsvinden. Charlot Van D’huynslager, directeur basisschool W’IJzer in Diksmuide, pikt in: “Bij ons staakt 75 procent van het personeel. Ikzelf en nog vijf andere collega’s zorgen voor de opvang van de aanwezige leerlingen. We brachten de ouders wel op de hoogte dat heel wat leerkrachten niet aanwezig zullen zijn.” Overigens zijn alle Diksmuidse gemeentescholen open. De vrije basisscholen van Woumen en Leisele staken, de basisschool van het gemeenschapsonderwijs in Veurne heeft toevallig tijdens de staking een pedagogische studiedag.

Staking goed opgevolgd in scholengroep Stroom

Een van de grootste scholengroepen in de regio is Stroom. De groep telt zestien basisscholen, acht secundaire scholen, twee scholen voor buitengewoon onderwijs, twee centra voor deeltijds onderwijs, één avondschool en twee internaten. Rondvraag leert dat drie scholen dicht zijn omdat er onvoldoende personeel is om de toezicht te garanderen. Het gaat om De Groeiboom in Oostende en basisscholen Europa in Bredene en Arnoldus in Oudenburg. Algemeen directeur van Stroom Chris Vandecasteele: “Ik ben nu drie jaar directeur en dit is toch de eerste keer dat er drie scholen moeten sluiten omdat er onvoldoende personeel is. Als ze open blijven, is het teken dat er voldoende personeel aanwezig zal zijn om de lessen of opvang te voorzien.” In de Autonome Middenschool in Bredene moeten alle leerlingen aanwezig zijn omdat er weinig lesuitval wordt verwacht.