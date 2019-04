‘Fietsimperium’ basisschool De Klimop breidt verder uit Timmy Van Assche

05 april 2019

14u14 2 Gistel Al jarenlang werkt basisschool De Klimop aan de verkeersveiligheid en de fietsvaardigheden. Met de opbrengst van de Kerstkaartactie werd geïnvesteerd in fietsen voor alle leerjaren die ten allen tijde op school aanwezig zijn.

“Zo kunnen alle leerlingen deelnemen aan onze buitenschoolse activiteiten. Ook ouders schenken regelmatig een fiets aan de school en hen willen we dan ook erg bedanken", zegt directeur Kelly Dildick. “Ons ‘fietsrijk’ telt ondertussen twintig fietsen voor het lager onderwijs en nogmaals zoveel voor het kleuteronderwijs. Het doel is iedereen in het zesde leerjaar klaarstomen om veilig de rijbaan op te kunnen.”