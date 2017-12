"Een fan overwon haar eetstoornis dankzij mijn cartoons" PRUDENCE (26) KLAAR VOOR VEROVERING AMERIKA MET FEMINISTISCHE STRIPBUNDEL BART BOTERMAN

02u24 0 Benny Proot De cartoons van Prudence Geerts, die vrouwelijke taboes niet uit de weg gaan, werden razend populair op Instagram. Gistel De carrière van Prudence Geerts (26) uit Gistel neemt de vlucht vooruit. De tekenares ziet binnenkort haar eigen comicbook 'Bad at Adulting, Good at Feminism' in de winkelrekken liggen. Haar comics inspireren mensen van over de hele wereld. "Iemand vertelde dat ze haar eetstoornis overwon dankzij mijn

comics, omdat ik een echte vrouw portretteer en geen model", vertelt Prudence. Intussen heeft ze 450.000 volgers op haar Instagrampagina Planet Prudence, ongezien voor een Vlaamse tekenares.





Het verhaal van Planet Prudence begon in 2014 in een callcenter voor telecom. Prudence Geerts (26) uit Gistel schetste toen voor het eerst het personage waarmee ze enkele jaren later tot in de Verenigde Staten bekend zou worden. Voor ze het wist, had ze een reeks cartoons getekend.





"Het begon eigenlijk als een dagboek en het personage was mijn alter ego. Pas in 2016 besloot ik mijn tekeningen te digitaliseren en ze op Instagram te plaatsen. Toen de website 9GAG mijn comics begon te delen, groeide het aantal volgers exponentieel, vooral in de VS", getuigt Prudence Geerts.





Bekende fans

"Mijn volgers zeggen me dat ik een grote steun ben, omdat ik typisch vrouwelijke taboes onder de aandacht breng. Zo kreeg ik bijvoorbeeld zowel lof als kritiek toen ik een cartoon maakte over vrouwen die beginnen te bloeden als ze niezen tijdens de menstruatie. Maar het merendeel van de reacties is positief. Het doet me enorm veel deugd als mensen zeggen dat ze zich beter voelen dankzij mijn tekeningen en zich erdoor laten inspireren. Een meisje zei zelfs dat ze haar eetstoornis overwon dankzij mijn comics, omdat ik een echte vrouw met portretteer en geen veel te mager model", aldus Prudence. Ook verschillende celebrities, zoals Star Trek-acteur George Takei en Mike 'The Situation' Sorrentino van Jersey Shore, deelden al comics van Prudence.





Contract

In België bleef ze lange tijd volstrekt onbekend. Tot in september, toen deze krant haar verhaal oppikte. In drie maanden steeg haar aantal volgers op Instagram van 375.000 naar 450.000. Maar daar bleef het niet bij.





"Plots kreeg ik een contract aangeboden van een Amerikaanse uitgeverij. Ze zouden een boek uitgeven met mijn comics. Intussen is er een akkoord: het boek zal 'Bad at Adulting, Good at Feminism' gaan heten en komt in de lente uit. Het werk zal via Amazon te koop zijn en in de rekken van de Amerikaanse boekenketen Barnes & Nobles liggen", gaat een trotste Prudence verder.





Ook keihard werken

De titel van het toekomstig boek is naar eigen zeggen kenmerkend voor haar leven.





"Mijn comics hebben vaak een feministische insteek. Het personage, mijn alter ego geworden, brengt de dagelijkse ongemakken van het vrouw zijn in beeld. Daarnaast gaat het ook over de moeilijkheden van het volwassen leven. Een voorbeeld is een comic over mijn perceptie van een creatieve job. Het leek allemaal rooskleurig, alsof ik enkel hoefde te tekenen en me voor de rest van niets hoefde aan te trekken. Maar uiteindelijk word je dan toch met je neus op de feiten gedrukt: je moet eveneens keihard werken, zoals alle anderen. Ik hoop ooit te kunnen leven van de verkoop van mijn boek en tekeningen, want dat is nog lang niet het geval. Ik ben wel 26 jaar, maar voel me soms nog steeds 18. Daarom 'Bad at Adulting'", aldus Prudence.





Webshop

Dat een jonge vrouw uit Vlaanderen in de Verenigde Staten furore maakt met haar tekeningen, is eigenlijk ongezien. Afgelopen maand nog werd Prudence door de Belgische afdeling van Microsoft uitgenodigd. Aan een twintigtal jonge artiesten gaf ze een workshop over tekenprogramma's op een Surface Pro-tablet.





"Eigenlijk een manier van tekenen die ik soms zelf hanteer, precies met potlood en papier, maar dan op een tablet", getuigt ze. De artieste uit Gistel laat er in elk geval geen gras over groeien en is vastberaden. Ze heeft intussen een webshop op www.planetprudence.com, waar fans zowel typerende comics, kerstkaartjes, bladwijzers en ook gepersonaliseerde tekeningen kunnen bestellen.





"Het startte als een hobby en een uitlaatklep, maar nu heb ik het gevoel dat Planet Prudence nog groter kan worden. Maar wat ik vooral wil, is mijn volgers een goed gevoel bezorgen. Zonder hen was dit alles niet mogelijk."