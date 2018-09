'Bril-jante' start in De Horizon 04 september 2018

Basisschool De Horizon zette het schooljaar op 'bril-jante' wijze in. En dat mag je letterlijk nemen. Voor de leerlingen de schoolpoort binnenstapten, passeerden ze bij een oogarts - prima vertolkt door een leerkracht - en werd een ludieke oogtest gedaan. De kinderen kwamen naar school met een gepimpte bril of knutselden zelf een exemplaar in elkaar. De Horizon mag tegelijk een record noteren, want nooit eerder zaten er 202 leerlingen in het kleuter- en basisonderwijs.





(TVA)