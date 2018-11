"Bedankt om te zoeken naar mijn puppy" AANGEREDEN AUDREY DOLBLIJ DAT WEGGELOPEN HONDJE TERECHT IS BART BOTERMAN

19 november 2018

02u22 0 Gistel Een zucht van opluchting bij Audrey Vanfleteren (25) uit Snaaskerke: haar puppy Nellie is terecht. Nadat een bromfietser vrijdagavond Audrey had aangereden, liep haar geschrokken hondje weg. Na een grote zoekactie van twee dagen werd Nellie teruggevonden. "Aan iedereen die meehielp: heel hard bedankt", zegt Audrey.

Audrey was vrijdag rond 17.30 uur op wandel met haar vijf maanden oude puppy Nellie, een kruising tussen een Duitse herder en een golden retriever. Toen ze op de Kalsijdebrug in Snaaskerke naar beneden wandelde, werd ze langs achteren aangereden door een bromfietser.





"Ik had de bromfietser helemaal niet gezien. Met een harde klap viel ik op de grond. Toen ik goed en wel besefte wat er was gebeurd, was Nellie nergens meer te bespeuren. Ze liep wellicht de schrik van haar leven op en vluchtte weg", vertelt Audrey, die op dat moment een volledig bebloed gezicht had. De bromfietser, die intussen gestopt was, verwittigde de hulpdiensten en ging ook mee met een ziekenwagen omwille van een knieletsel.





Breuk in elleboog

Audrey stond vol blauwe plekken en schaafwonden. In het ziekenhuis bleek dat ze een bot in haar elleboog heeft gebroken, waarvoor ze vandaag onder het mes moet. Daardoor is ze een tijdje arbeidsongeschikt. "Mijn vriend heeft vrijdagnacht nog tot 3 uur vergeefs de buurt uitgekamd, maar Nellie was nergens te bespeuren. Zaterdag zocht hij de hele dag verder en ook dat bleef zonder resultaat. We dachten dat we Nellie kwijt waren", vertelt Audrey. Ze besloot om een oproep te lanceren op de sociale media. Wie haar gevluchte hondje had gezien, mocht haar contacteren. De oproep kreeg meteen heel wat bijval en werd massaal gedeeld. Zondag zetten sympathisanten zelfs een spontane zoekactie op poten. "Zowel vrienden, familieleden als mensen die we totaal niet kennen kwamen meezoeken. Sommigen hadden verrekijkers bij zich, een man uit Ichtegem kwam zelfs met een speurhond", zegt Audrey opgetogen.





Omdat de puppy al gesignaleerd was in de buurt van Leffinge, startte de groep aan de Kalsijdebrug en wandelde ze richting Leffinge. "Na een tijdje zag iemand met een verrekijker over het kanaal richting Oostende iets bewegen in een geploegde akker. Toen ze dichter gingen, bleek het onze Nellie te zijn. Ze was ongelofelijk blij om haar baasje, mijn vriend, te zien. Ze had zelfs nog de leiband aan en heeft wellicht twee nachten buiten geslapen", aldus Audrey. Ze is enorm opgelucht. "We waren er het hart van in. Nellie is een enorm lief hondje en we kunnen haar eigenlijk niet meer missen. Iedereen die heeft helpen zoeken, wil ik nogmaals hartelijk danken."