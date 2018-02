"20 pintjes gedronken? Neen hoor, ik denk 16" 08 februari 2018

Een 58-jarige bouwvakker uit Gistel stond gisteren met het schaamrood op de wangen voor de politierechter. De man reed op 23 juli vorig jaar een autospiegel kapot met zijn bestelwagen en had daarbij 2,07 promille alcohol in zijn bloed. "Daarvoor moet je toch wel 20 pinten gedronken hebben", vroeg de rechter. Waarop de man begon te tellen. "Neen hoor, zoveel zijn het er zeker niet. Elke vrijdag drink ik in de voormiddag acht pintjes op café. In de namiddag doe ik daar nog acht blikjes bier bij. Ook op zaterdag en zondag durf ik al eens iets te drinken", was de uitleg. "Als je 2,07 promille zegt, klinkt dat inderdaad wel veel. Maar ja, in de bouw wordt er als eens een pintje gedronken." De politierechter kon echter minder lachen met het hoge alcoholgehalte. Hij stelde de beklaagde voor om deel te nemen aan Tournée Minerale. Daarnaast legde hij een rijverbod op van twee maanden en een geldboete van 800 euro. (MMB)