Uur op zoek naar autowiel na ongeval 28 februari 2018

02u29 0

Een bestuurder is gisterochtend over de kop gegaan na een slippartij op het gladde wegdek aan de Steenweg in Gingelom.





Het ongeval vond plaats kort voor één uur net in het centrum van Gingelom. Brandweerpost Sint-Truiden snelde ter plaatse, maar de bestuurder bleek niet gekneld te zitten. Het slachtoffer raakte wel lichtgewond. Door de klap waren bovendien drie wielen van de auto afgebroken en weggeslingerd. Brandweerlui vonden al snel twee wielen terug, maar naar het laatste wiel moesten de hulpdiensten meer dan een uur zoeken. Uiteindelijk werd het een stuk verder teruggevonden. (RTZ)